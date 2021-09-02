بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي





نجح النادي الأهلي، في إبرام 4 صفقات صيفية حتى الآن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد 2021-2022.





وتعاقد الأهلي مع بيرسي تاو، صاحب الـ27 عامًا، قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي، والذي لعب لفريق صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، بعقد يمتد حتى 4 سنوات، بالإضافة إلى لويس ميكويسوني، لاعب سيمبا التنزاني، صاحب الـ 26 عامًا، بعقد يمتد حتى 4 سنوات.





كما وقع الأهلي، مع حسام حسن، قادمًا من صفوف سموحة، لمدة 5 سنوات، وكريم فؤاد، لاعب النجوم، بعقد يمتد حتى 5 سنوات.





ولن يتوقف الأهلي عند هذا الحد من الصفقات، حيث أنه يجري مفاوضاته مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي من أجل تدعيم مراكز أكثر في الفريق، من بينهم مركز حراسة المرمى.



