سلطنة عمان تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال يوليو

قالت وزارة المالية العمانية، إن السلطنة سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في يوليو، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.





وزادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4 بالمئة في ظل انتعاش أسعار النفط بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.





وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض. ونزل إجمالي الإنفاق 4.7 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.





وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن إستراتيجيتها للدين.





وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.