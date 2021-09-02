Advertisements

سلطنة عمان تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال يوليو

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
 قالت وزارة المالية العمانية، إن السلطنة  سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في يوليو، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.

وزادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4 بالمئة في ظل انتعاش أسعار النفط بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض. ونزل إجمالي الإنفاق 4.7 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن إستراتيجيتها للدين.

وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

لاعب غير متوقع.. بيراميدز يخطط لصفقة مدوية من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

للتعامل مع الشكاوى والبلاغات.. قرار مهم من "الحكومة" بشأن العنف ضد المرأة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة السعودية ضد فيتنام اليوم الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

هل طلبت ملكة بريطانيا قميص كريستيانو رونالدو؟

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. تفاصيل عرض جالاطا سراي الأخير لخطف دبابة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

07:01 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

للتعامل مع الشكاوى والبلاغات.. قرار مهم من "الحكومة" بشأن العنف ضد المرأة

06:45 م

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements