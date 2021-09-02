مياه الدقهلية تعقد 3 ورش عمل.. وتنفيذ أول محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية0

شارك المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الخميس، فى 3 ورش عمل أقيمت على التوازي خلال هذا الأسبوع بمقر مركز التدريب الإقليمي، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس".

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ووفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة.





كما حضر الدكتور محمود فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة، الدكتور محمود عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، وممثلي الشركات المشاركة بالورش.



وأشاد الدكتور صلاح بيومي بتنفيذ خطتي سلامة ومأمونية المياه لمحطتي ميت غمر، وتمي الأمديد، ووجه الشكر للقائمين على إعداد الخطة، وشدد على أهمية توفير الدعم الإداري لإدارات خطط سلامة ومأمونية المياه بما يتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات المنوطة بها.





وأكد على أنه دائمًا ما يحتل قطاع المعامل والجودة الأولوية في الحصول على التمويل اللازم؛ لتنفيذ خططه، ومهامه المتعلقة بجودة مياه الشرب، مشيدًا بدور مركز التدريب الإقليمي لشركة الدقهلية، موصيا بالتطوير المستمر، والصيانة، وقياس المردود للاستمرار على نفس المستوى المتميز.

وشملت الورش ورشة عمل عن خطط العمل التنفيذية لمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وورشة عن الطاقة الشمسية، وورشة عن تنمية المهارات، وتطوير الذات للعمالة الحرفية.وأشاد المهندس ممدوح رسلان بالجهود المبذولة لإعداد خطط سلامة ومأمونية المياه، وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات التصحيحية المنبثقة عن الخطط، وتقدم بالشكر لشركة الدقهلية، لاستضافة الورش.وأكد الدكتور أحمد كمال معوض عن تنفيذ أول محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بالدقهلية، واكد على توفير الدعم الكامل لقطاع التشغيل والصيانة بمختلف الشركات، للارتقاء بالأداء.ومن جانبه فقد أكد المهندس خالد نصر على توجيه كافة أشكال الدعم لإدارة خطط سلامة ومأمونية المياه لما تمثله من أهمية كبيرة لتلافي المخاطر المحتملة، والارتقاء بمستوى أداء الشركة، كما أعلن عن حصول الشركة على مكافأة مالية تقدر بأكثر من 2 مليون جنيه من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ نظرًا لوصول الشركة للحد المسموح به من معامل القدرة الكهربائية، لتشجيع الشركة على الاستمرار في بذل الجهود لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في مختلف مواقعها.وافتتح نصر المكتبة الإلكترونية بمركز التدريب الإقليمي، والتي ستخدم مختلف مناطق الشركة، وكذلك 3 مراكز تدريب جديدة لخدمة العاملين بمناطق ميت غمر، وشربين، والمنزلة.وتسلم " نصر" شهادتي خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطتي ميت غمر، وتمي الأمديد، وسلم الشهادات التقدير للقائمين على الورش، والمشاركين بها من مختلف المحافظات، تقديرًا لجهودهم في سبيل رفع شأن شركاتهم في مختلف المواقع.يذكر أن ورشة العمل الخاصة بخطط العمل التنفيذية لمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وعلاقتها بالتنمية المستدامة أقيمت تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور 16 شركة تابعة من مختلف المحافظات، ومثلها رؤساء قطاعات المعامل والجودة، ومديرين عموم الجودة والبيئة، ومديرين عموم إدارات خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب، كما أقيمت ورشة عن الطاقة الشمسية، لبناء محطات تعمل بالطاقة الشمسية، بإشراف إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وبالتعاون مع قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، وبحضور 9 شركات تابعة من مختلف المحافظات، وأقيمت أيضًا ورشة عن تنمية المهارات، وتطوير الذات للعمالة الحرفية، بحضور 30 سائق من شركة الدقهلية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.