تشكيل إسبانيا الرسمي أمام السويد في تصفيات المونديال





ويحتل منتخب إسبانيا صدارة مجموعته بتصفيات المونديال برصيد 7 نقاط أما السويد فيحتل المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.





وجاء تشكيل إسبانيا الرسمي على النحو التالي:





حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبلكويتا، إريك جارسيا، لابورت، جوردي ألبا.

خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، سولير.

خط الهجوم: توريس، موراتا، مورينو.



أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل الماتادور الرسمي لمواجهة السويد بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.