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تشكيل إسبانيا الرسمي أمام السويد في تصفيات المونديال
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:07 م
الفجر الرياضي
أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل الماتادور الرسمي لمواجهة السويد بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.
ويحتل منتخب إسبانيا صدارة مجموعته بتصفيات المونديال برصيد 7 نقاط أما السويد فيحتل المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط.
وجاء تشكيل إسبانيا الرسمي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: أزبلكويتا، إريك جارسيا، لابورت، جوردي ألبا.
خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، سولير.
خط الهجوم: توريس، موراتا، مورينو.