اتحاد المرأة الأفروأسيوي يشيد بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية السيدات من العنف

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اتحاد المرأة الأفروأسيوي يشيد بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية السيدات من العنف
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:11 م
أشادت سعاد محمد عضو اللجنة الاستشارية العليا لاتحاد المرأة الأفروأسيوي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف".
وأضافت سعاد، في تصريحات صحفية، أن القرار سوف يشجع المرأة على تقديم البلاغات في القضايا التي تتعلق بالعنف ضدها، مما يعطي لهن يقين في استرداد حقوقهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية.
وأشارت عضو اللجنة التأسيسية، إلى أن في الفترة الأخيرة أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي، الامر الذي يؤكد حاجة المرأة إلى جهد جمعي لوقف العنف، لذلك أن خطوة إنشاء هذه الوحدة جيدة جدا حيث إنها تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة ويوفر حلول للمتضررين.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً ينص على إنشاء وحدة تسمى "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.