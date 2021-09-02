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صدمة في ميلان.. طالع التفاصيل

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، إصابة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو بفيروس كورونا.

حالة جيرو "34 عاما" جيدة، ولكنه في عزل صحي محلي.

وذكر ميلان إن بطل العالم 2018 لم يكن على تواصل مع بقية أعضاء الفريق منذ آخر مباراة بالدوري.

انضم جيرو لميلان من نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية وسجل أول هدفين له مع ناديه الجديد، في المباراة التي فاز بها 4 - 1 على كالياري الاسبوع الماضي.

وبدأ فريق ميلان، بقيادة ستيفانو بيولي الموسم بتحقيق انتصارين، ويحتل المركز الرابع. ويلتقي ميلان مع لاتسيو يوم 12 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

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