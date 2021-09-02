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الطاقة الذرية تدعم لبنان في تقييم سلامة المباني المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر


أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وصول فريق خبراء إلى لبنان ليقوم هذا الأسبوع ‏بالمساعدة في تعزيز قدرة البلاد على فحص سلامة المباني التي تأثرت في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع ‏في الرابع من أغسطس 2020 م.‏
وأكد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في بيان صحفي اليوم، أن الفريق يقوم بتدريب ‏السلطات الوطنية والمهنيين على إجراء اختبارات غير تدميرية (‏NDT‏) للتحقق من السلامة الهيكلية ‏لهذه المباني، مشيراً إلى أن خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بالتجارب غير التدميرية ‏يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من الكوارث وإدارتها.‏
وأشار إلى أن الوكالة تقدم الدعم الفني في هذا المجال لمساعدة لبنان على فحص ما إذا كانت المباني ‏المتضررة آمنة، مفيداً أن هذه الاختبارات تستخدم لتقييم سلامة وخصائص المكونات والآلات ‏والهياكل دون الإضرار بالشيء الذي جرى اختباره

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