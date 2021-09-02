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الطاقة الذرية تدعم لبنان في تقييم سلامة المباني المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:34 م
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وصول فريق خبراء إلى لبنان ليقوم هذا الأسبوع بالمساعدة في تعزيز قدرة البلاد على فحص سلامة المباني التي تأثرت في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 م.
وأكد المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في بيان صحفي اليوم، أن الفريق يقوم بتدريب السلطات الوطنية والمهنيين على إجراء اختبارات غير تدميرية (NDT) للتحقق من السلامة الهيكلية لهذه المباني، مشيراً إلى أن خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بالتجارب غير التدميرية يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من الكوارث وإدارتها.
وأشار إلى أن الوكالة تقدم الدعم الفني في هذا المجال لمساعدة لبنان على فحص ما إذا كانت المباني المتضررة آمنة، مفيداً أن هذه الاختبارات تستخدم لتقييم سلامة وخصائص المكونات والآلات والهياكل دون الإضرار بالشيء الذي جرى اختباره