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العناية الإلهية تنقذ فتاة ألقت نفسها من الطابق الثالث بأكتوبر

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بمنطقة ابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على "هند.ع.س"، 27 سنة، مصابة بكسور متفرقة بالجسم (كسر بالساقين والعمود الفقري).

وجرى نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ويجرى رجال مباحث الجيزة تحرياتهم وسماع أقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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