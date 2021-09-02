تشكيل مصر المتوقع ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022





يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الجابون، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ويلاقي منتخب مصر، نظيره الجابون، يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





وضم تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجابون، كلا من:





محمد الشناوي، أحمد توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، طارق حامد، عمرو السولية، محمد مجدي افشة، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمد شريف





وكان المنتخب المصري الأول لكرة القدم، قد حقق الفوز أمام نظيره انجولا، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بهدف دون رد، أمس الأربعاء.



