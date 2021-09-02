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ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
أقيمت اليوم مبادرة لتدريب المخطوبين والمتزوجين حديثا بمكتبة مصر العامة بدمنهور، في إطار المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة البحيرة والسفارة النرويجية.

وتم التأكيد على أهمية المبادرة في توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبى قبل للزواج.

تهدف المبادرة إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية فكان مشروع مودة تكليف رئاسى لوزارة التضامن الاجتماعى للحد من المؤشرات التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنها زيادة ظاهرة الطلاق.

وتضمنت المبادرة تقييم قبلي وعدد ٣ محاضرات حول الأبعاد الاجتماعية والنفسية فى العلاقات الأسرية للدكتور محمد فوزى والى عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور، الجوانب الشرعية فى العلاقات الاسرية للشيخ عبد العليم اسماعيل مدير عام منطقة وعظ البحيرة، والجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية للدكتورة سوزان شوقى والدكتور محمد دعبيس والمدربان المعتمدان بمشروع مودة، وتلى ذلك التقييم البعدي وتطبيق استمارة التقييم.
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)
ضمن "مودة".. انطلاق مبادرة لتدريب المتزوجين حديثًا بدمنهور (صور)

الكلمات المفتاحية

مودة دعم الاسر المتزوجين

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