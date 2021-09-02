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عاجل - إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة الجابون

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تلقى الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق النني ببعثة المنتخب بالجابون للمشاركة في مباراة الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم أمام الجابون ضمن المجموعة السادسة لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات فريقه صباح اليوم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قد بذل مجهوداً كبيراً نحو إنهاء إتفاقه الرسمي مع نادي الأرسنال لانضمام اللاعب لبعثة الفريق في الجابون.

موعد مباراة مصر والجابون

تبدأ مباراة الجابون ومصر يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

وكان منتخب الجابون تعرض لهزيمة أولى أمام نظيره الليبي وبات عليه أن يستفيق في مباراته الثانية.



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