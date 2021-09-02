الإمارات تتعادل مع لبنان في تصفيات كأس العالم 2022

حسم اللقاء الذي جمع بين منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، ونظيره لبنان، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ولم يشهد اللقاء خلال شوطيه تسجيل أي أهداف من الجانبين، رغم تبادل الهجمات بين المنتخبين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإمارات إلى نقطة واحدة، محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع لبنان رصيده إلى نقطة واحدة محتلًا المركز الرابع.





ويقع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى التي تضم إيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، ولبنان، وسوريا.





ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة سوريا، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بينما يلتقي منتخب لبنان بنظيره كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع من شهر سبتمبر الجاري.



