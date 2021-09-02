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وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالشراكة الاستراتيجية مع السعودية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، التزام بلاده القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع المملكة العربية السعودية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأضاف برايس أن الوزيرين ناقشا، خلال الاتصال، تطورات الموقف في أفغانستان ضمن قضايا إقليمية أخرى، كما أبدى بلينكن قلق بلاده من هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها السعودية والذي أسفر عن إصابة ثمانية على الأقل من المدنيين.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على مساندة بلاده للسعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

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