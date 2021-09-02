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عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف صفقة عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز والنتخب الوطني من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى القلعة البيضاء استطاعوا أن يحصلوا على توقيع عبد الله السعيد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات تمت في البداية بين السعيد وحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، وفور ترحيب اللاعب توجه حسين لبيب للحديث مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز خلال الفترة السابقة، وأوضح أن لبيب رفض دخول أي شخص داخل نادي الزمالك في الصفقة حافظًا على السرية التامة من أجل إتمام الصفقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال 48 المقبلة، ويعد عبد الله السعيد الصفقة الثالثة للقلعة البيضاء بعد انضمام عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة مدافع أسوان.

وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة تطور آخر في مفاوضات الزمالك مع نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور نجمي بيراميدز في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين إدارة الناديين.

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