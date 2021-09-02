"الصحة" تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة علاج الضمور العضلي (فيديو)

قال الدكتور هاني الطاهر، عضو اللجنة العليا لضمور العضلات بوزارة الصحة، إن تكلفة علاج مصابي الضمور العضلي يكون على نفقة المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي، حيث تصل تكلفة علاج المريض الواحد من 2 إلى 3 مليون دولار حسب الجرعة.



وأشار "الطاهر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم حقن 23 طفل بالعلاج الجيني، وهو عبارة عن جرعة واحدة بالعمر، وبعدها يكون هناك متابعة لحالة الطفل من خلال العلاج الطبيعي.



وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة مصابة بالضمور العضلي بكافة أنواعة، منهم 180 حالة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، ومنهم 135 حالة تخطت أعمارهم عامين، وسيتم حقن 44 حالة بالعلاج لأنهم دون سن العامين.

