الترسانة يضرب الرباط برباعية استعدادا للقسم الثاني





تغلب فريق الترسانة بقيادة طارق السيد على حساب نظيرة الرباط والانوار بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس بالإسماعيلية .



جاءت الاهداف عن طريق محمود ناجح هدفين ووليد فوزي وأحمد توتي .



وتعد تلك المواجهة هي الودية الثالثة للشواكيش في معسكره بالاسماعليه الذي بدأ منذ أسبوع للاستعداد للموسم الجديد .



وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وفاز على فريق مكون من اللاعبين الأفارقة بأربعه أهداف مقابل لا شئ وتفوق على الماظة بثلاثيه نظيفه قبل أن يخسر من العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف لهدفين د