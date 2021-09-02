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الترسانة يضرب الرباط برباعية استعدادا للقسم الثاني
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:06 م
ميادة كرم
تغلب فريق الترسانة بقيادة طارق السيد على حساب نظيرة الرباط والانوار بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس بالإسماعيلية .
جاءت الاهداف عن طريق محمود ناجح هدفين ووليد فوزي وأحمد توتي .
وتعد تلك المواجهة هي الودية الثالثة للشواكيش في معسكره بالاسماعليه الذي بدأ منذ أسبوع للاستعداد للموسم الجديد .
وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وفاز على فريق مكون من اللاعبين الأفارقة بأربعه أهداف مقابل لا شئ وتفوق على الماظة بثلاثيه نظيفه قبل أن يخسر من العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف لهدفين د