أستاذ بجامعة بريطانية يكشف حقيقة تسمية متحور كورونا الجديد بـ"مو" (فيديو)

كشف الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ علم الأمراض بجامعة أنجيليا رسكن البريطانية، عن حقيقة تسمية متحور "مو" على اسم لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.



وأكد "كامل" في اتصال هاتفي عبر سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر" المُذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس أنه لا علاقة بتسمية الفيروس باللاعب محمد صلاح الملقب بـ"مو" في الدوري الإنجليزي.



وقال إن الفيروس عبارة عن حمض نووي منفرد يتكاثر حينما يدخل جسم الإنسان، ومن هنا تنشأ التحورات، موضحًا أن التحورات التي ظهرت أخذت أسماء مختلفة، لكن ليس هناك ما يسمي بـ"مو" بل الاسم الحقيقي "ميو".



وأضاف أن انتشار التحورات الجديدة زاد عن الفيروس الأصلي، موضحًا أن "ميو" ظهر في عدة دول، لكن الدراسات التي أجريت عليه قليلة، لذا ليس هناك تأكيدًا حول استمرار الفيروس أم اختفاءه، لكن عادة فإن حدوث تغيير في الشكل الأساسي للفيروس يقضي عليه.



وتابع أستاذ علم الأمراض أن اللقاح هو الطريق الوحيد العلمي للخلاص من الفيروس خاصة مع انتشار سلالة دلتا، داعيًا المواطنين المصريين إلى ضرورة أخذ اللقاح والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحتهم.

