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عاجل - صدمة في فرنسا بسبب مبابي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس أن كيليان مبابي سيغيب عن مواجهتين ضد أوكرانيا وفنلندا بتصفيات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال التعادل 1-1 مع البوسنة أمس الأربعاء.

وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان "شعر كيليان مبابي بألم في ربلة الساق اليمنى في نهاية المباراة ضد البوسنة في ستراسبورغ الأربعاء ما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في المباراتين المقبلتين مع المنتخب الفرنسي في أوكرانيا يوم السبت وضد فنلندا في ليون يوم الثلاثاء".

وأضاف "مهاجم باريس سان جيرمان سيعود لناديه بعد مغادرة التشكيلة هذا المساء ولن يتم استبداله في الرحلة إلى أوكرانيا". وتتصدر بطلة العالم المجموعة الرابعة بثماني نقاط من أربع مباريات.

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