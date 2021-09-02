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الاتحاد الأوروبي يغرم واتساب 267 مليون دولار لانتهاكه قواعد الخصوصية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر

غرمت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بغرامة قدرها 225 مليون يورو ما يعادل 267 مليون دولار.

وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا الخميس 2 سبتمبر، إن واتساب لم تخبر مواطني الاتحاد الأوروبي بما يكفي عما تفعله ببياناتهم.

وقال المنظم إن واتساب فشل في إخبار الأوروبيين بكيفية جمع معلوماتهم الشخصية واستخدامها، وكذلك كيفية مشاركة واتساب للبيانات مع فيسبوك.

ولقد أمرت المنصة، التي يستخدمها 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بتعديل سياسات الخصوصية الخاصة بها وكيفية تواصلها مع المستخدمين بحيث تتوافق مع قانون الخصوصية في أوروبا.

ونتيجة لذلك ، قد يضطر واتساب إلى توسيع سياسة الخصوصية الخاصة به، والتي انتقدها بالفعل بعض المستخدمين والشركات لكونها طويلة جدًا ومعقدة.

وقال متحدث باسم واتساب لشبكة CNBC إن الشركة تخطط للاستئناف.

وأضاف المتحدث: "واتساب ملتزمة بتوفير خدمة آمنة وخاصة، وعملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وشاملة وسنواصل القيام بذلك".

وقال المتحدث: "نحن لا نتفق مع القرار اليوم بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة تمامًا".

وفي الأسئلة الشائعة على موقعها على الويب، تنص واتساب على أنها تشارك أرقام الهواتف وبيانات المعاملات والتفاعلات التجارية ومعلومات الجهاز المحمول وعناوين IP وغيرها من المعلومات مع فيسبوك، ولكنها لا تشارك المحادثات الشخصية أو بيانات الموقع أو سجلات المكالمات.

وتُعد غرامة واتساب هي أكبر عقوبة تفرضها الجهة التنظيمية الأيرلندية على انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

ويتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أن تكون الشركات واضحة بشأن كيفية استخدامها لبيانات العملاء.

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