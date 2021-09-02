جامعة أسوان الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف تايمز

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، أن الجامعة حققت المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، أن الجامعة حققت المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، أن الجامعة حققت المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.

وتعد جامعة أسوان مصنفة الأولي على الجامعات المصرية ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف تايمز هاير ايدكوشين والذي يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وتعد جامعة أسوان مصنفة الأولي على الجامعات المصرية ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف تايمز هاير ايدكوشين والذي يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وتعد جامعة أسوان مصنفة الأولي على الجامعات المصرية ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف تايمز هاير ايدكوشين والذي يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول اليها ويأتي ذلك الإنجاز الجديد الذي يضاف إلي رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول اليها ويأتي ذلك الإنجاز الجديد الذي يضاف إلي رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول اليها ويأتي ذلك الإنجاز الجديد الذي يضاف إلي رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.