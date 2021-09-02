محافظ أسوان يؤكد على الرقابة والمتابعة الدورية للمنظومة الصحية

في إطار متابعته لأداء المنظومة الصحية أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية لضمان تحسين مستويات الأداء وتلبية إحتياجات المواطنين الصحية بمختلف المدن والقرى ولا سيما فى المناطق البعيدة والنائية،



وشدد على تكثيف الجهود وخاصة فى مجال توزيع اللقاحات والأمصال والتطعيمات، أو فى مجال التوعية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية وغيرها، ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير كميات مناسبة من لقاح التطعيم ضد كورونا بـ 12 مركز ثابت و27 فرقة متحركة بدواوين الهيئات والمصالح الحكومية والجامعية والسياحية، فضلًا عن 4 مراكز لتلقي المسافرين للقاحات.



وأوضح أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية قامت بتطعيم عدد 341 ألف و154 طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى خلال 3 أشهر الماضية، بجانب تقديم التطعيم ضد مرض الألتهاب الكبدى الفيروسى B لعدد 237 من الفريق الطبي بجميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، وعدد 178 مريض فشل كلوى، علاوة على فحص ومتابعة حالة 1089 شخص من القادمين من الخارج للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية،



وأشار إيهاب حنفى إلى أن إدارة صحة البيئة خلال شهر يوليو الماضى قامت بسحب وتحليل عدد 614 عينة من الصرف الصحى ومياه مرشحة وطرود وجوفية، فضلًا عن أخذ عينات لغسيل كلوى ومصارف ومأخذ وحمام سباحة حيث أظهرت النتائج عن وجود 260 عينة غير مطابقة للفحص البكتريولوجى وللخواص الطبيعية، لافتًا إلى أنه تم المرور على 15 منشأة مختلفة منها 6 محطات مياه شرب وصرف صحى، بجانب 7 حمام سباحة و2 وحدة غسيل كلوى ولذلك للتأكد من الإلتزام بتطبيق توافر كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة.