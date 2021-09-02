Advertisements

محافظ أسوان يؤكد على الرقابة والمتابعة الدورية للمنظومة الصحية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
في إطار متابعته لأداء المنظومة الصحية أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية لضمان تحسين مستويات الأداء وتلبية إحتياجات المواطنين الصحية بمختلف المدن والقرى ولا سيما فى المناطق البعيدة والنائية،

وشدد على تكثيف الجهود وخاصة فى مجال توزيع اللقاحات والأمصال والتطعيمات، أو فى مجال التوعية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية وغيرها، ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تم توفير كميات مناسبة من لقاح التطعيم ضد كورونا بـ 12 مركز ثابت و27 فرقة متحركة بدواوين الهيئات والمصالح الحكومية والجامعية والسياحية، فضلًا عن 4 مراكز لتلقي المسافرين للقاحات.

وأوضح أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية قامت بتطعيم عدد 341 ألف و154 طفل ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى خلال 3 أشهر الماضية، بجانب تقديم التطعيم ضد مرض الألتهاب الكبدى الفيروسى B لعدد 237 من الفريق الطبي بجميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، وعدد 178 مريض فشل كلوى، علاوة على فحص ومتابعة حالة 1089 شخص من القادمين من الخارج للتأكد من خلوهم من أى أمراض معدية،

وأشار إيهاب حنفى إلى أن إدارة صحة البيئة خلال شهر يوليو الماضى قامت بسحب وتحليل عدد 614 عينة من الصرف الصحى ومياه مرشحة وطرود وجوفية، فضلًا عن أخذ عينات لغسيل كلوى ومصارف ومأخذ وحمام سباحة حيث أظهرت النتائج عن وجود 260 عينة غير مطابقة للفحص البكتريولوجى وللخواص الطبيعية، لافتًا إلى أنه تم المرور على 15 منشأة مختلفة منها 6 محطات مياه شرب وصرف صحى، بجانب 7 حمام سباحة و2 وحدة غسيل كلوى ولذلك للتأكد من الإلتزام بتطبيق توافر كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة.

الكلمات المفتاحية

المنظومة الصحية اسوان

أخبار تهمك

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 6 ساعات

للتعامل مع الشكاوى والبلاغات.. قرار مهم من "الحكومة" بشأن العنف ضد المرأة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة في تدريبات ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة الجابون

منذ ساعة و 13 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد: سحب 239 عينة مياه للتأكد من صلاحيتها

صحة الغربية توجه مديري الإدارات الصحية استعدادا لحملة التطعيم ضد الحصبة والصحبة الألمانية

تفاصيل إطلاق الحملة القوية للقضاء على الحصبة

انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة الألماني في أسوان (صور)

تطعيم 23520 طفلا ضد الحصبة الألمانية في أسوان

الحكومة تكشف حقيقة انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بالمحافظات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

08:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

09:31 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements