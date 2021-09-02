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3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تواصل لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، مساعيها للانتهاء من إبرام الصفقات الجديدة التي طلبها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لتدعيم الفريق بعناصر قوية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المارد الأحمر الفريق أمامه 3 صفقات جديدة ليغلق الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع 4 لاعبين هم الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات، وبيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم، وحسام حسن مهاجم سموحة، وكريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم.

وتابع المصدر، أن موسيماني طلب التعاقد مع حارس مرمى يكون بديل قوى للمتألق محمد الشناوي، ويفاضل الجهاز الفني بين 3 حراس مرمى تم عرضهم عليه لاختيار أحدهما في الانضمام للقلعة الحمراء.

وأشار المصدر، أن الحراس هم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز ومحمود جاد حارس مرمى إنبي، بحيث تكون المفاضلة بين الثلاثي فيمن ينضم للأهلي في الصيف المقبل.

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