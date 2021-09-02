أجرى فريق ريال مدريد اليوم الخميس، حصته التدريبية الثالثة هذا الأسبوع دون مشاركة اللاعبين الدوليين المستدعيين إلى قوائم منتخبات بلادهم لخوض المباريات المؤهلة لمونديال 2022، إلى جانب غياب توني كروس ولوكا مودريتش وداني سيبايوس عن التدريبات الجماعية، حيث عملوا بصورة منفردة داخل مرافق النادي.



وعاد قلبا الدفاع ناتشو فرنانديز وفيرلاند ميندي إلى التدرب بصورة منفردة على عشب ملاعب مدينة بالديبيباس الرياضية.



ونقلاً عن مصادر طبية من داخل ريال مدريد، من المتوقع عودة الظهير الأيسر الفرنسي إلى المشاركة في مباريات الفريق في شهر سبتمبر أيلول الجاري.



وبدأت الحصة التدريبية بتدريبات الاستطالة والركض، وبعدها أجرى اللاعبون سلسلة من التمريرات وقام حراس المرمى بعمل محدد.



وبعدها أجرى اللاعبون تدريبات التسديد على المرمى، واختتموا الحصة التدريبية بخوض عدة مباريات كرة قدم وتنس.



وسيتابع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الأيام المقبلة خطة عمله للتحضير للمباراة المقبلة التي ستجمع "الميرينغي" بسلتا فيغو في ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.