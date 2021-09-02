Advertisements

موجز البرلمان| إشادة برلمانية بالجهود المصرية في مناصرة القضية الفلسطينية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

"تعليم الشيوخ": حضور الطلاب العام الجديد ضروري

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. لمتابعة القراءة إضغط هنا


برلماني: اهتمام السيسي بالقطاع الخاص فى غاية الأهمية

قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مصر لها دور فعال فى تنمية القطاع الخاص وزيادة حصته في الاستثمارات، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالبنوك ووجود الـ5% لدعم القطاع الخاص لها أثر كبير ولولا وجودها لكان القطاع الخاص سقط لأن كان هناك كورونا وتأثيرها على السوق المصري.. لمتابعة القراءة إضغط هنا


نائب بالشيوخ: القمة الثلاثية تعكس الجهود المصرية لمناصرة القضية الفلسطينية

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الفلسطينية الاردنية التي تستضيفها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهدف إلى.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

نائبة بالشيوخ: القمة الثلاثية تؤكد دعم القاهرة الدائم للقضية الفلسطينية
قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن القمة الثلاثية التى تعقد بمشاركة "مصر والأردن وفلسطين" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس دور مصر الريادي والمحوري في حل القضية الفلسطينية، ووضع الاعتبار الكامل لكلمتها في ضرورة تقديم حلول سياسية سلمية لحل الخلاف القائم بين الدولة الفلسطينية والكيان الصهيونى المحتل.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلمانية: مصر دائمًا رمانة الميزان في المنطقة العربية
علقت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية التي استضافتها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلة.. لمتابعة القراءة إضغط هنا


الكلمات المفتاحية

قمة مصرية اردنية القضية الفلسطينية السيسي البرلمان

أخبار تهمك

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة الجابون

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة في تدريبات ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

للتعامل مع الشكاوى والبلاغات.. قرار مهم من "الحكومة" بشأن العنف ضد المرأة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 48 ساعة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد صلاح يختار وجهته القادمة

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

موجز البرلمان| التعليم العالي يستجيب لـ "النواب" بشأن إعادة مراجعة الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة

موجز البرلمان| توصيات هامة للجنة الزراعة لحل مشكلات القطاع ودعم الفلاحين

موجز البرلمان| تحذيرات من انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا

موجز البرلمان| طلبات إحاطة عاجلة بشأن عمليات الاحتيال التى تعرض لها عملاء بنك مصر

موجز البرلمان| إشادت واسعة بعودة الجالية المصرية من أفغانستان

موجز البرلمان| إشادات بمشاركة الرئيس بمؤتمر بغداد.. وإحاطة لخطة استباقية للشتاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

09:02 م

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

09:31 م

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements