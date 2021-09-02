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موجز البرلمان| إشادة برلمانية بالجهود المصرية في مناصرة القضية الفلسطينية
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:32 م
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
"تعليم الشيوخ": حضور الطلاب العام الجديد ضروري
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلماني: اهتمام السيسي بالقطاع الخاص فى غاية الأهمية
قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مصر لها دور فعال فى تنمية القطاع الخاص وزيادة حصته في الاستثمارات، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالبنوك ووجود الـ5% لدعم القطاع الخاص لها أثر كبير ولولا وجودها لكان القطاع الخاص سقط لأن كان هناك كورونا وتأثيرها على السوق المصري.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
نائب بالشيوخ: القمة الثلاثية تعكس الجهود المصرية لمناصرة القضية الفلسطينية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الفلسطينية الاردنية التي تستضيفها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهدف إلى.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
نائبة بالشيوخ: القمة الثلاثية تؤكد دعم القاهرة الدائم للقضية الفلسطينية
قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن القمة الثلاثية التى تعقد بمشاركة "مصر والأردن وفلسطين" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس دور مصر الريادي والمحوري في حل القضية الفلسطينية، ووضع الاعتبار الكامل لكلمتها في ضرورة تقديم حلول سياسية سلمية لحل الخلاف القائم بين الدولة الفلسطينية والكيان الصهيونى المحتل.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلمانية: مصر دائمًا رمانة الميزان في المنطقة العربية
علقت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية التي استضافتها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلة.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
"تعليم الشيوخ": حضور الطلاب العام الجديد ضروري
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلماني: اهتمام السيسي بالقطاع الخاص فى غاية الأهمية
قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن مصر لها دور فعال فى تنمية القطاع الخاص وزيادة حصته في الاستثمارات، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالبنوك ووجود الـ5% لدعم القطاع الخاص لها أثر كبير ولولا وجودها لكان القطاع الخاص سقط لأن كان هناك كورونا وتأثيرها على السوق المصري.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
نائب بالشيوخ: القمة الثلاثية تعكس الجهود المصرية لمناصرة القضية الفلسطينية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الفلسطينية الاردنية التي تستضيفها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهدف إلى.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
نائبة بالشيوخ: القمة الثلاثية تؤكد دعم القاهرة الدائم للقضية الفلسطينية
قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن القمة الثلاثية التى تعقد بمشاركة "مصر والأردن وفلسطين" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس دور مصر الريادي والمحوري في حل القضية الفلسطينية، ووضع الاعتبار الكامل لكلمتها في ضرورة تقديم حلول سياسية سلمية لحل الخلاف القائم بين الدولة الفلسطينية والكيان الصهيونى المحتل.. لمتابعة القراءة إضغط هنا
برلمانية: مصر دائمًا رمانة الميزان في المنطقة العربية
علقت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية التي استضافتها القاهرة اليوم، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلة.. لمتابعة القراءة إضغط هنا