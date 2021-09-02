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تهاني الجبالي تُطالب بتحويل مبادرة السيسي عن الوعي إلى واقع (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أشادت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الاهتمام بمعركة الوعي.

وقالت "تهاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، إن مبادرة الرئيس سيكون لها دور في تحقيق الفهم الوطني والديني والامتثال بالقيم الأصيلة.

وأشارت إلى أن أي شعب لا يتذكر هويته الوطنية لا يستطيع قراءة مستقبله، مستطردة "حينما نتذكر قيم الشهامة والكرم التي كانت تتميز بها الشخصية المصرية، نكتشف أنها تتراجع الآن".

واستطردت "ينبغي على جميع النخب المختلفة أن تتكاتف لمواجهة الحرب الشرسة التي تهدف إلى تغييب المواطن المصري»، مضيفة أنه هناك أشخاص لا يعلمون ما يجري في العالم، لذا يجب أن يتحول ذلك التوجيه الرئاسي إلى ورقة عمل على أرض الواقع.

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معركة الوعي تهاني الجبالي السيسي اخبار مصر

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