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إبراهيم عيسي: كرة القدم المصرية "متخلفة"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
علق الإعلامي ابراهيم عيسى، أن التعصب الرياضي في مصر ممتد ولا ينتهي بانتهاء البطولة، على عكس التعصب الرياضي في الخارج والذي يختفي فور انتهاء المباريات في الدوريات العالمية.

وقال ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن التعصب الرياضي يمنح كرة القدم المصرية الحياة.

وأشار عيسى: "لو احنا مش متعصبين يبقى ما فيش كرة قدم أساسًا فى مصر". 

وأوضح، أن كرة القدم المصرية "متخلفة" والدوري المصري دوري بدائي وعشوائي ولا يمكن اعتباره دوري.

وأتم عيسى، أن الدوري المصري ليس لديه قوام أو ممتع أو مسلي أو يقدم فنًا"، مؤكدًا أنه لولا تعصب جهور الزمالك والأهلي ما عاشت كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة.

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