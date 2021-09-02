Advertisements

خبير سياسي: القاهرة قادرة على إنجاز الأولويات للقضية الفلسطينية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، على القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، قائلًا إن اللقاء يأتي في ظل ترتيب القاهرة للملف الفلسطيني على المستوى الثنائي أو المتعدد أو المستوى الدولي.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القاهرة تحركت في كافة الاتجاهات من أجل القضية الفلسينية.

وأكد أن القمة رسالة للولايات المتحدة للتحرك سريعًا من أجل عملية السلام، لافتًا إلى أن القاهرة لها مصداقية كبيرة، وقادرة على إنجاز الأولويات للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية

قمة مصرية اردنية القاهرة السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في تدريبات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من ضم المايسترو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق فهمي: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

أستاذ علوم سياسية: مصر داعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

الرئاسة تكشف تفاصيل القمة الثلاثية في الأردن (فيديو)

محلل سياسي أردني: القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية للواجهة بقوة

القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب.. تفاصيل لقاء السيسي والعاهل الأردني

في ختام زيارته.. التفاصيل الكاملة لزيارة الرئيس السيسي إلى الأردن

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:43 م

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

09:31 م

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

10:32 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements