خبير سياسي: القاهرة قادرة على إنجاز الأولويات للقضية الفلسطينية

علق الدكتور طارق فهمي، خبير العلاقات الدولية، على القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، قائلًا إن اللقاء يأتي في ظل ترتيب القاهرة للملف الفلسطيني على المستوى الثنائي أو المتعدد أو المستوى الدولي.



وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن القاهرة تحركت في كافة الاتجاهات من أجل القضية الفلسينية.



وأكد أن القمة رسالة للولايات المتحدة للتحرك سريعًا من أجل عملية السلام، لافتًا إلى أن القاهرة لها مصداقية كبيرة، وقادرة على إنجاز الأولويات للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

