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مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار إيدا
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:39 م
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، اليوم الخيس، لتعزية الولايات المتحدة بشأن ضحايا إعصار إيدا.
وأعربت جمهورية مصر العربية، في البيان، عن خالص التعازى والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوى الضحايا الأبرياء، جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار إيدا، الذى ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.
وكما عبرت، عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين.
وأكدت مصر، حكومةً وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا المصاب الأليم.