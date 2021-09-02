Advertisements

مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار إيدا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، اليوم الخيس، لتعزية الولايات المتحدة بشأن ضحايا إعصار إيدا.

وأعربت جمهورية مصر العربية، في البيان، عن خالص التعازى والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوى الضحايا الأبرياء، جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار إيدا، الذى ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.

وكما عبرت، عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا المصاب الأليم.

الكلمات المفتاحية

الفجر السيسي اعصار ايدا

أخبار تهمك

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في تدريبات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 8 ساعات

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من ضم المايسترو

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:43 م

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

09:31 م

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

10:32 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements