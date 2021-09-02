مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار إيدا

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، اليوم الخيس، لتعزية الولايات المتحدة بشأن ضحايا إعصار إيدا.





وأعربت جمهورية مصر العربية، في البيان، عن خالص التعازى والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوى الضحايا الأبرياء، جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار إيدا، الذى ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى.



