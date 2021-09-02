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إبراهيم عيسى: نادي الزمالك تم إنشاؤه لمقاومة الاحتلال ونكاية في الإنجليز

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه جرى إنشاء نادي الزمالك لمقاومة الاحتلال الانجليزي خلال حكم الملك فاروق، وأن نادي الزمالك تم تأسيسه نكايه في الإنجليز باسم المختلط.

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أنه بعد فترة الموجة الأولى لتحرير المؤسسات من الاحتلال الانجليزي وتمصير ناديي الأهلي والزمالك، ظل الزمالك والأهلي عناوين الروح الوطنية المصرية.

وأشار إلى أن كرة القدم في مصر دخلت منذ بدايتها في السياسة، فضلًا عن تحكم المال، قائلا: " الأموال تتحكم في الرياضة في مصر ما أدى إلى تراجعها، ولا يوجد ما يسمى بنادي الدولة أو الحكومة"، مؤكدًا أن وجود فرقة تتباها كونها نادي الدولة هذه فكرة متخلفة.

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