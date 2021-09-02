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بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
أصدرت الشركة الفرنسية RATP Dev mobility cairo لإدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق "العتبة-عدلى منصور" بيانا بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلى منصور التبادلية.

وأوضحت، أنه كان مقرر لتلك الأعمال الإنشائية يوم السبت المقبل الموافق 4/9/2021، الأمر الذى كان يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة عدلى منصور، باتجاه العتبة فى تمام السادسة صباحا بدلا من الخامسة والربع صباحا. 

وأضافت الشركة: "ولذلك فأنه بناء على قرار إلغاء الأعمال من قبل الشركة المنفذة، سيتم قيام أول قطار من محطة عدلى منصور، باتجاه العتبة فى المواعيد المعتادة الخامسة والربع صباحا، ولا يوجد أى تعديل بمواعيد قيام القطارات، ولا يوجد إغلاق لأى محطة من محطات الخط الثالث"، مؤكدة أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقته فى الاتجاهين من محطة عدلى منصور حتى محطة العتبة.

وأضافت أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الثالث مع الخط الثانى بمحطة العتبة فى تمام الساعة 11:55.

وناشدت الشركة جمهور الركاب لإرسال الاستفسارات والاقتراحات، التواصل عن طريق الخط الساخن 19549.

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