قيس سعيد يكشف عن معلومات خطيرة حول مؤامرة لضرب مؤسسة الرئاسة

قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة في قصر قرطاج، بإتهام عدة أشخاص لم يكشف عن أسمائهم قاموا بالتآمر بحسب وصفة لضرب مؤسسة الرئاسة التونسية.





وأوضح الرئيس التونسي، قائلًا: "هناك أشخاصا يدبرون وآخرين ينفذون ما تم الاتفاق عليه لضرب مؤسسة الرئاسة".

وأضاف: "إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، وهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين".





واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة خطيرة بقوله: "هناك فصل في القانون حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة".





وشدد قيس سعيد علي أنه لن يترك من سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته.



