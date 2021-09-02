Advertisements

قيس سعيد يكشف عن معلومات خطيرة حول مؤامرة لضرب مؤسسة الرئاسة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
وكالات
قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه عميد هيئة المحامين والكاتب العام لرابطة حقوق الإنسان ونائب رئيس الرابطة في قصر قرطاج، بإتهام عدة أشخاص لم يكشف عن أسمائهم قاموا بالتآمر بحسب وصفة لضرب مؤسسة الرئاسة التونسية.

 وأوضح الرئيس التونسي، قائلًا: "هناك أشخاصا يدبرون وآخرين ينفذون ما تم الاتفاق عليه لضرب مؤسسة الرئاسة".
 
وأضاف: "إن هؤلاء جوعوا التونسيين ونكلوا بهم وتسببوا في إفلاس الدولة، وهم يجدون في بعض النصوص قانونية مخارج، الأمر الذي يبقي القضايا في رفوف المحاكم عشرات السنين".

واتهم البعض بأنهم وضعوا قوانين مقابل مبالغ مالية، ليكشف عن معلومة خطيرة بقوله: "هناك فصل في القانون حاولوا تمريره بـ150 ألف دينار فهل هذه شرعية أم سوق نخاسة".

 وشدد قيس سعيد علي  أنه لن يترك من سرقوا أموال الشعب التونسي يعبثون بقوته.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تطور مفاجئ في قضية إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينهي ثاني صفقاته الصيفية مقابل 5 ملايين جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الإمارات ضد لبنان على الهواء مباشرةً

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في تدريبات ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. تعرف على أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه النهائي من ضم المايسترو

منذ أقل من ساعة

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

منذ 42 دقيقة

كارتيرون يتخلي عن خدمات ثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل إصابة نجم منتخب مصر ومدة غيابه عن الملاعب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بنزيما يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:43 م

بيان هام للمترو بعد إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية

عاجل.. الأهلي يقترب من الحصول على الصفقة النارية

03:59 م

3 صفقات جديدة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

09:31 م

بنزيما يعلق على فشل مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد

10:32 م

عاجل - الزمالك يقترب من حسم صفقتي الموسم

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements