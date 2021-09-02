شاهد.. إطلالة جذابه لـ صبا مبارك عبر السوشيال ميديا

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها صور على هامش مشاركتها فى مهرجان فينيسيا السينمائى بإيطاليا.





وظهرت صبا مبارك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو قصير تظهر فيه بفستان قصير باللون ألابيض، على أحد الشواطئ الإيطالية.









وعلقت صبا مبارك علي الصور قائلة " في البندقية مدينة الحب ❤️. و ال network فيها خابط ، صرت منزلة الصور ٣ مرات ، شكرا"









يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.









وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.



