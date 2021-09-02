طبيب يكشف ما يتم عزله من المعدة في عملية تحويل المسار (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر، إن عمليات تحويل المسار يتم عزل فيها جزء كبير من المعدة، وبالتالي إحساس أقل من الجوع، بسبب قلة فرز هرمون الجوع، مشيرًا إلى أن الكبد لدى أصحاب السمنة المفرطة يكون تدهني بصورة كبيرة.



وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدهون الزائدة في الجسم لا يتم إزالتها، ويتخلص الجسم منها بالتدريج بعد الانتهاء من عملية تحويل المسار.



وأوضح إلى أن عملية تحويل المسار قوية في إنقاص الوزن، خاصة أنها مماثلة لعملية التكميم، بالإضافة لاستبعاد جزء كبير من الأمعاء قد يصل لـ2 متر.



ولفت إلى أن يتم إجراء اختبار تسريب للمعدة بعد عزل المعدة من خلال وضع المعدة تحت ضغط، وبعد ذلك تنتهي العملية، موضحًا أن جراحة عملية تحويل المسار بسيطة وتجرى في وقت قليل.

