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وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع مدرسة "إيفي ستيم" الدولية
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:54 م
كريم وزيري
وقع مكتب التايكو بوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، اتفاقًا تنفيذيًا مع مدرسة إيفى ستيم الدولية الشريكة لمدارس هارموني بأمريكا.
وشهد التوقيع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، والدكتورة رانيا حافظ مدير التخطيط الاستراتيجي بالمدرسة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين وكالة الفضاء والمجتمع المصري بكافة فئاته، ولنشر ثقافة الفضاء وتوطينها بين براعم النشء الحديث، وكذلك تقديم الدعم لمشروعات الطلاب في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وبناءً عليه تم لأول مرة إمداد المدرسة بنموذج حصري للقمر الصناعي التعليمي ( Space Keys ) بالاتفاق مع الوكالة لشراءه والبرنامج التشغيلى الخاص به للاستعانة بذلك فى تدريس مناهج ذات الصله بعلوم الفضاء و تنفيذ مشروعات الطلبة، و تم عرضه لأول مرة للحضور الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالقمر في حفل افتتاح كبير، بحضور د. محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية بوكالة الفضاء المصرية.
جدير بالذكر أنه قد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور جمال حسن رئيس مجلس ادارة المدرسة و المهندسة ايمان الإمام مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بالوكالة.
وتماشيًا مع البروتوكول الموقع، اتفق الطرفان على التضافر والتعاون في المجالات الجاري ذكرها على سبيل المثال لا الحصر ومنها، تدريب ورفع وعي المعلمين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، استخدام معامل الوكالة لتنفيذ مشروعات الطلاب، دعم مشاركة الطلاب في المسابقات العلمية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء و مساعدة الطلبة علي تسجيل براءات الاختراع.
ومن المعروف أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018. وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.