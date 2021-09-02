وكالة الفضاء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع مدرسة "إيفي ستيم" الدولية

وشهد التوقيع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، والدكتورة رانيا حافظ مدير التخطيط الاستراتيجي بالمدرسة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين وكالة الفضاء والمجتمع المصري بكافة فئاته، ولنشر ثقافة الفضاء وتوطينها بين براعم النشء الحديث، وكذلك تقديم الدعم لمشروعات الطلاب في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وشهد التوقيع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، والدكتورة رانيا حافظ مدير التخطيط الاستراتيجي بالمدرسة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين وكالة الفضاء والمجتمع المصري بكافة فئاته، ولنشر ثقافة الفضاء وتوطينها بين براعم النشء الحديث، وكذلك تقديم الدعم لمشروعات الطلاب في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وشهد التوقيع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، والدكتورة رانيا حافظ مدير التخطيط الاستراتيجي بالمدرسة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية بين وكالة الفضاء والمجتمع المصري بكافة فئاته، ولنشر ثقافة الفضاء وتوطينها بين براعم النشء الحديث، وكذلك تقديم الدعم لمشروعات الطلاب في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وبناءً عليه تم لأول مرة إمداد المدرسة بنموذج حصري للقمر الصناعي التعليمي ( Space Keys ) بالاتفاق مع الوكالة لشراءه والبرنامج التشغيلى الخاص به للاستعانة بذلك فى تدريس مناهج ذات الصله بعلوم الفضاء و تنفيذ مشروعات الطلبة، و تم عرضه لأول مرة للحضور الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالقمر في حفل افتتاح كبير، بحضور د. محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية بوكالة الفضاء المصرية.

وبناءً عليه تم لأول مرة إمداد المدرسة بنموذج حصري للقمر الصناعي التعليمي ( Space Keys ) بالاتفاق مع الوكالة لشراءه والبرنامج التشغيلى الخاص به للاستعانة بذلك فى تدريس مناهج ذات الصله بعلوم الفضاء و تنفيذ مشروعات الطلبة، و تم عرضه لأول مرة للحضور الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالقمر في حفل افتتاح كبير، بحضور د. محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية بوكالة الفضاء المصرية.

وبناءً عليه تم لأول مرة إمداد المدرسة بنموذج حصري للقمر الصناعي التعليمي ( Space Keys ) بالاتفاق مع الوكالة لشراءه والبرنامج التشغيلى الخاص به للاستعانة بذلك فى تدريس مناهج ذات الصله بعلوم الفضاء و تنفيذ مشروعات الطلبة، و تم عرضه لأول مرة للحضور الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالقمر في حفل افتتاح كبير، بحضور د. محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية بوكالة الفضاء المصرية.