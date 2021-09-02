Advertisements
رئيس الزمالك: نسعى دائما للفوز والانتصار والتتويج بالبطولات بمجهودنا
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:56 م
رامي بشاي
أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على احترامه لكافة القوانين واللوائح الخاصة بالكرة المصرية.
وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية :" نتبع الطرق القانونية في كل موقف نتعرض له، ولا نترك فرصة لأي شخص بالتأثير علينا".
وأضاف :" نسعى دائما للفوز والانتصار والتتويج بالبطولات بمجهودنا في جميع الألعاب والرياضيات، لذلك لا نسعى إلى إثارة الجماهير بأي تصريحات".
وتابع :" لو بعض الجماهير تقول ان هناك مؤامرة على نادي الزمالك، اتمنى ان تكون هناك مؤامرة في كل عام ولكن نفوز بست بطولات مثل ما حدث في هذا الموسم".
وأختتم تصريحاته قائلاً :" اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأنا أقلهم، من أفضل الأشخاص الذين يخدمون النادي، وعندما تم اختيار المجموعة الحالية كان الهدف هو خدمة النادي".