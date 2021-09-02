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رئيس الزمالك: نسعى دائما للفوز والانتصار والتتويج بالبطولات بمجهودنا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على احترامه لكافة القوانين واللوائح الخاصة بالكرة المصرية.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية :" نتبع الطرق القانونية في كل موقف نتعرض له، ولا نترك فرصة لأي شخص بالتأثير علينا".

وأضاف :" نسعى دائما للفوز والانتصار والتتويج بالبطولات بمجهودنا في جميع الألعاب والرياضيات، لذلك لا نسعى إلى إثارة الجماهير بأي تصريحات".

وتابع :" لو بعض الجماهير تقول ان هناك مؤامرة على نادي الزمالك، اتمنى ان تكون هناك مؤامرة في كل عام ولكن نفوز بست بطولات مثل ما حدث في هذا الموسم".

وأختتم تصريحاته قائلاً :" اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأنا أقلهم، من أفضل الأشخاص الذين يخدمون النادي، وعندما تم اختيار المجموعة الحالية كان الهدف هو خدمة النادي".

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حسين لبيب الزمالك اخبار الزمالك

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