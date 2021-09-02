زياد بهاء الدين: "حياة كريمة" قاطرة لمشروعات أخرى وتصحيح للإهمال (فيديو)

قال المفكر زياد بهاء الدين، إن مشروع حياة كريمة يعتبر تصحيح لإهمال دام لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُوصف بأنه يحقق تنمية متكاملة.



وأضاف "بهاء الدين" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس أن مشروع حياة كريمة لا يخاطب مكون معين، ولكن يعبر عن الالتفات إلى الريف الذي كان من المفترض أن يحدث منذ سنوات.



وأشار إلى أنه لا يجب النظر إلى المبادرة بأنها برنامج بناء ويجب أن تكون قاطرة لأشياء أخرى، ولاسيما وأن هذا المشروع سيؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على المواطنين.

