حسين لبيب يكشف عن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة الزمالك

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من الترشح على مقعد رئيس النادي بالانتخابات المقبلة





وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : لن احسم موقفي حتى الآن من الترشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات القادمة، مؤكداً على حسم قراراه بشكل نهائي في اليوم الأخير من تقديم الأوراق.





وأضاف : إذا قررت الترشح على رئاسة نادي الزمالك سوف اخوض التجربة دون النظر إلى باقي المرشحين، وسوف انظر إلى باقي زملائي في اللجنة المكلفة قبل إتخاذ قراراي.



