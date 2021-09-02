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حسين لبيب يكشف عن موقفه النهائي من الترشح لرئاسة الزمالك
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:01 م
رامي بشاي
كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي من الترشح على مقعد رئيس النادي بالانتخابات المقبلة
وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية : لن احسم موقفي حتى الآن من الترشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات القادمة، مؤكداً على حسم قراراه بشكل نهائي في اليوم الأخير من تقديم الأوراق.
وأضاف : إذا قررت الترشح على رئاسة نادي الزمالك سوف اخوض التجربة دون النظر إلى باقي المرشحين، وسوف انظر إلى باقي زملائي في اللجنة المكلفة قبل إتخاذ قراراي.