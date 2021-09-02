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إيطاليا تسقط في فخ التعادل أمام بلغاريا بتصفيات كأس العالم 2022

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات
سقطت ايطاليا بطلة اوروبا في فخ التعادل على ارضها مع بلغاريا 1-1 ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 على ملعب "ارتيميو فرانكي" في مدينة فلورانسا الخميس.

وتكون بلغاريا التي شاركت للمرة الاخيرة في نهائيات كأس العالم عام 1994 عندما حلت رابعة، قد فرملت قطار ايطاليا التي حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى في التصفيات بنتيجة واحدة 2-صفر على إيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا وليتوانيا في فيلنيوس.

وافتتح مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا التسجيل لابطال اوروبا بتسديدة زاحفة بيسراه بعد مرور 16 دقيقة، لكن بلغاريا سرعان ما ادركت التعادل بواسطة اتاناس ايلييف في الدقيقة 39. وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الايطالي لا سيما في الشوط الثاني، فانه لم يتمكن من الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وكانت المباراة الظهور الأول للمنتخب الإيطالي منذ تتويجه باللقب القاري في 11 يوليو على حساب إنكلترا بركلات الترجيح.

لكن على الرغم من خيبة الامل جراء التعادل، رفعت ايطاليا رصيدها من المباريات الى 35 من دون خسارة وهي أطول سلسلة لها في تاريخها.

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