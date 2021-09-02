مي عز الدين تعود في رمضان 2022 بمسلسل جديد.. التفاصيل





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وانتمي العمل إلى نوعية المسلسلات 35 حلقة، وحقق المسلسل وقت عرضه الكثير من المشاهدات والنجاح الكبير

قررت الفنانة مي عز الدين، المشاركة في السباق الرمضاني القادم 2022 بمسلسل من إخراج إبراهيم فخر.وستبدأ التحضيرات الفعلية للعمل خلال الفترة المقبلة؛ بينما تعكف مي عز الدين على اختيار سيناريو مناسب.يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عز الدين، هو مسلسل "خيط حرير"، الذي عرض في الموسم الشتوي الماضي من بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغني،وسوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.