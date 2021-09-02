ألمانيا تهزم ليختنشتاين في تصفيات كأس العالم 2022

استعاد المنتخب الألماني نغمة الانتصارات في المجموعة العاشرة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليختنشتاين 2 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة.





وجاء الفوز في أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة مديره الفني الجديد هانزي فليك، والذي تولي منصبه خلفا ليواخيم لوف الذي خسر الفريق تحت قيادته في آخر مباراة له في التصفيات أمام مقدونيا الشمالية 1 - 2، قبل أن يخرج من دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا أمام منتخب إنجلترا، لتنتهي مسيرته التدريبية مع المنتخب بعد تواجده على رأس الإدارة الفنية للفريق منذ عام 2006.





وفي الدقيقة 41 سجل تيمو فيرنر الهدف الأول للمنتخب الألماني، قبل أن يضيف زميله ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 77.





ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب ليختنشتاين ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.





وفي مباراة أخرى، ضمن منافسات المجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة مقدونيا الشمالية وأرمينيا.





ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد سبع نقاط.





وفاز المنتخب الروماني على نظيره الأيسلندي 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المجموعة العاشرة.





وتقدم دينيس مان بالهدف الأول للمنتخب الروماني في الدقيقة 47 قبل أن يضيف نيكولاي ستانسيو الهدف الثاني في الدقيقة 83.





ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).



