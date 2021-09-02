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رئيس الزمالك: تلقيت اتصالات تهنئة بالدوري من أعضاء بمجلس الأهلى

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى تهنئات بفوز الزمالك ببطولة الدوري، ويتحدث مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق دائمًا، وأيضا ممدوح عباس وكمال درويش، قائلا: "أنا محب لكل الناس والبطولة عائدة على نادي الزمالك وليس لرئيس النادي أو اللجنة التي تدير النادي".

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه ليس أساسيًا أن يتلقى التهنئة من المستشار مرتضى منصور شخصيًا ولكنه هنأ نادي الزمالك وذلك يكفيه.

وكشف رئيس الزمالك، عن أنه تلقى بعض المكالمات من أعضاء بمجلس إدارة الأهلى للتهنئة بفوز الزمالك ببطولة الدوري، وليس بينهم كابتن محمود الخطيب، مستطردًا: "أنا متأكد لما اتقابل مع كابتن الخطيب سوف يهنأني بفوز الزمالك".

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نادي الزمالك حسين لبيب الخطيب الاهلي اخبار مصر

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