الاتحاد المصري للدراجات: مصر أبهرت العالم بتنظيم البطولة (فيديو)

قال وجيه عزام، مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين ورئيس الاتحاد المصري للدراجات، إن مصر أبهرت العالم بتنظيمها لبطولة العالم للدراجات على أكمل وجه وأبهى صورة.



وأشار "عزام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هناك 47 دولة مشاركة في البطولة وهو رقم قياسي وغير مسبوق خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر قادرة على تنظيم أقوى البطولات.



وأضاف مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، أن البطولة تنتهي يوم 5 سبتمبر وتضم 22 فاعلية، لافتا إلى أن الدولة المصرية قدمت كل سبل التعاون والمساعدة لتجهيز ستاد القاهرة لاستقبال بطولة العالم.

