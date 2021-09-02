رئيس الزمالك يكشف حقيقة اختفاء درع الدوري

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن حقيقة الأخبار المنتشرة بخصوص اختفاء درع الدوري من مقر النادي.





وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية :" درع بطولة الدوري موجود في مكتبي الخاص ولم يتم سرقته كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".





وأضاف :" الدرع خرج من النادي لبضعة ساعات وجاري الآن التحقيق في هذه الواقعة وسيتم محاسبة المسؤول عن خروج الدرع من النادي".



