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رئيس الزمالك يكشف حقيقة اختفاء درع الدوري

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن حقيقة الأخبار المنتشرة بخصوص اختفاء درع الدوري من مقر النادي.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية :" درع بطولة الدوري موجود في مكتبي الخاص ولم يتم سرقته كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأضاف :" الدرع خرج من النادي لبضعة ساعات وجاري الآن التحقيق في هذه الواقعة وسيتم محاسبة المسؤول عن خروج الدرع من النادي".

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وأنهى الفريق المسابقة برصيد 80 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.

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