إسبانيا تسقط أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2022

ارتقى منتخب السويد لصدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر العام القادم، بفوزه الثمين 2 - 1 على ضيفه منتخب إسبانيا يوم الخميس في الجولة الرابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز كوسوفو على مضيفتها جورجيا 1 - صفر.





وارتفع رصيد منتخب السويد إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة لقاءات، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب إسبانيا، الذي تراجع للمركز الثاني، بعد خوضه 4 مباريات.





وجاء منتخب كوسوفو في المركز الثالث بثلاث نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة أمام منتخب اليونان، صاحب المركز الرابع بنقطتين، وقبع منتخب جورجيا في قاع الترتيب بنقطة واحدة.





وتقدم منتخب إسبانيا بهدف حمل توقيع كارلوس سولير في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما تعادل المنتخب السويدي عن طريق أليكسندر إيزاك في الدقيقة التالية.





وأضاف فيكتور كلايسون الهدف الثاني لمنتخب السويد في الدقيقة 57، ليقوده لمواصلة انطلاقته المثالية في المجموعة.





واقتنص منتخب كوسوفو انتصاره الأول في المجموعة، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه منتخب جورجيا في وقت سابق اليوم.





وتقمص فيدات موريكي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف كوسوفو الوحيد في الدقيقة 18.



