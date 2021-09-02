هنا الزاهد تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا





حيث قالت إنها أجرت مسحة السفر، وعندما كانت تصور آخر مشهد لحكايتها مع احمد حاتم جائت مساعدتها وقالت لها:" انتي عندك كورونا" وارتدا جميع من في اللوكيشن الماسك وقال لها المخرج خالد الحلفاوي عندما توترت "انتي عندك كورونا يبقي احنا كلنا لبسنا اهدي ".





وكشفت انها تشاجرت مع زوجها أحمد فهمي حيث قالت:" كنت واخدة عهد اني مش هسيبه لو جاله كورونا، لكن لما تعبت لقيته بيقولي ابعدي ومتقربيش، فتأثرت نفسيا فقلت له لو انت الي اتعديت مكنتش هعمل فيك كدا، قلت له والله العظيم لروح لماما ورحت وهو كان بيجي في الجنينة يقولي انتي كويسة ".

حلت هنا الزاهد، ضيفه على برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض علي قناة cbc.وكشفت هنا عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر".