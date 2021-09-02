بيان عاجل من عضو مجلس النادي الأهلي

حرصت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على بيان رسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعتذر فيها لجماهير النادي بعد الأحداث الأخيرة.





وجاء بيان علواني كالآتي:-





"بسم الله الرحمن الرحيم..

سأظل أتشرف وأفخر بالانتماء للنادي الأهلي الذي نشأت فيه ودافعت عن شعاره ومنحني فرصة تمثيل مصر دوليًا خلال مشواري الرياضي ولم أدخر يومًا أي جهد في سبيل رفعة علم مصر والنادي الأهلي وإسعاد جماهيره العظيمة التي أنتمي إليها أيضًا كمشجعة".





وتابعت: "أزداد فخرًا كوني حفيدة أحد رموز النادي الأهلي في كرة القدم اللواء مصطفى علواني «الكسار»، وابنة الدكتور عمرو علواني، كابتن فريق الأهلي للكرة الطائرة، والذي نال شرف خدمة النادي الأهلي في موقع عضو مجلس الإدارة وواصل تمثيله في المناصب الدولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة".





وأضافت: "على العهد باستكمال مسيرة الجد والأب في خدمة جمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الموقرة بعضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات بالانتخاب بعد مشوار رياضي شرفت فيه بدعم كل الجماهير المصرية وخصوصا جماهير النادي الأهلي العظيمة والوفية".





وأكملت: "كانت تهنئتي للكابتن حازم إمام عملا بمبدأ الروح الرياضية التي يتحلى بها كل من ينتمي للنادي الأهلي وبنفس الطريقة التي هنأني بها على تتويجنا بالبطولة الإفريقية العاشرة".





واستطردت: "انتمائي وولائي للنادي الأهلي وجمهوره العظيم ولمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أمر لا يقبل التشكيك أو المزايدة".





واختتمت: "كل التقدير والاعتزاز لجمهور النادي الأهلي العظيم الذي كان وسيظل العامل الإيجابي والمؤثر في دعمنا حتى أصبحنا خير من يخدم نادينا في مختلف المواقع وسيظل دعم جمهور الأهلي وسام وفخر وشرف لكل من ينتمي لهذا الكيان الوطني الغالي".





وهنأت علواني نادي الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز، عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين، وهو ما أثار الجماهير الحمراء والذي انهال عليها بالانتقادات والتي تبادلت فيها الرد عليهم.



