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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري أسفل محور 26 يونيو

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
لقي شاب، مساء اليوم الخميس، مصرعة وأصيب أخر إثر انقلاب دراجة نارية أسفل محور 26 يونيو اتجاة كفر حكيم، بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بالطريق المشار إليه.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وزارة الصحة محور 26 يوليو اخبار مصر اخبار الحوادث

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