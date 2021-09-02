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انطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
انطلقت بمدينة فلاديفوستوك الروسية اليوم فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بنسخته السادسة تحت شعار " الفرص الجديدة للشرق الأقصى في عالم متغير" و الذي يستمر ثلاثة أيام وسط مشاركة دولية واسعة مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي.

يشارك في المنتدى ممثلو أكثر من 60 دولة "عن بعد"و من المقرر أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسته العامة غدا إلى جانب قادة آخرين ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك يمثلون نخبة من السياسيين والاقتصاديين و رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

يتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 70 فعالية بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات تهدف إلى دعم المستثمرين و القطاعات التي تعد أولوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي وتنمية المنطقة إضافة إلى تبادل الخبرات وإقامة اتصال متبادل المنفعة بين الدول المشاركة.

من جانبه قال "يوري تروتنيف" نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي الممثل المفوض لرئيس الاتحاد في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى إن " المنتدى أحد الأدوات الهامة لتنمية الشرق الأقصى بأكمله .. و تتمثل مهمته الرئيسية في جذب المستثمرين وخلق الظروف الأكثر جاذبية للحصول على مردود من الأعمال التجارية".

و أضاف تروتنيف إنه " يتم تنفيذ أكثر من 2.6 ألف مشروع استثماري في الشرق الأقصى حاليا تم بالفعل تشغيل أكثر من 400 منها وبالتالي استثمار 1.8 تريليون روبل من الاستثمارات في اقتصاد المنطقة الكبرى وخلق أكثر من 77 ألف فرصة عمل".

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