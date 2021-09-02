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حسين لبيب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عبدالله السعيد
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:32 م
رامي بشاي
كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بصفقات نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد
وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية :" هناك اتفاق بيني وبين كارتيرون وحسين السيد وفاروق جعفر عن احتياج نادي الزمالك للتعاقد مع عبدالله السعيد".
وأضاف :" هناك مفاوضات رسمية مع نادي بيراميدز ومع المهندس ممدوح عيد لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة".
وتابع :"علمت من المقربين أن عبدالله السعيد يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، ولكن مفاوضاتي بالكامل مع نادي بيراميدز لحسم هذا الملف".