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حسين لبيب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عبدالله السعيد

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر التطورات الخاصة بصفقات نادي الزمالك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية :" هناك اتفاق بيني وبين كارتيرون وحسين السيد وفاروق جعفر عن احتياج نادي الزمالك للتعاقد مع عبدالله السعيد".

وأضاف :" هناك مفاوضات رسمية مع نادي بيراميدز ومع المهندس ممدوح عيد لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة".

وتابع :"علمت من المقربين أن عبدالله السعيد يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، ولكن مفاوضاتي بالكامل مع نادي بيراميدز لحسم هذا الملف".

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