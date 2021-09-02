سيغادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الأمس التي جمعته بمنتخب إيرلندا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والتي انتهت بفوز "الدون" ورفاقه بهدفين لهدف حملا توقيع نجم يوفنتوس السابق.



وسيغيب رونالدو عن المباراة المقبلة التي ستجمع منتخبي البرتغال وأذربيجان بسبب تراكم البطاقات.



وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس، في بيان له أن رونالدو، الذي خاض مباراة إيرلندا كاملة، أجرى جلسة استشفاء صباح الخميس داخل فندق معسكر المنتخب، إلى جانب ذلك سمح له الاتحاد بمغادرة المعسكر.



وأشهر حكم مباراة إيرلندا البطاقة الصفراء في وجه رونالدو بعدما خلع قميصه احتفالاً بالهدف الذي سجله في (ق96) والذي قاد منتخب البرتغال نحو تحقيق الانتصار.



وسجل رونالدو هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في (ق89)، الذي كان هدفه رقم 110 مع البرتغال ما يجعله في صدارة الهدّافين مع منتخبات بلادهم في التاريخ، إلى جانب الهدف الذي أحرزه قبل لحظات على صافرة النهاية.



وستلعب البرتغال السبت المقبل مباراة "ودية" ضد منتخب قطر في المجر، وفي 7 سبتمبر (أيلول) ستلعب ضد أذرييجان في باكو ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.